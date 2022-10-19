信義房屋統計官方預售實價揭露件數資料，去年9~12月景氣高峰時，平均單月預售揭露的件數可達1.2萬件，單月揭露的總銷售金額可達1700餘億元，不過今年房市隨疫情而降溫，從5月開始連續四個月預售揭露件數都跌破7千件，單月件數較去年第四季高峰時腰斬，今年8月更剩下五千餘件，一二手市場房市交易都出現疲弱現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，實價揭露2.0上路之後，從預售案揭露數量，就可以判斷預售市場的交易熱度，從過去一年的預售揭露來看，景氣高峰落在去年9月到12月，單月揭露都可達1.2~1.3萬件，但從預售禁止換約政策風向出現後，投資買盤退場，加上疫情、股災、升息等影響，看漲房價風向改變，即使政策並未通過，但預售交易量已經呈現明顯萎縮。

統計顯示，去年9~12月單月預售揭露件數可達1.2萬件，近5個月則件數都不到8千件，8月還量縮至5千餘件，若與去年9月揭露件數最多的時候相比，台中市今年8月剩下801件，而去年9月台中市揭露件數高達2951件，南二都量縮跡象也很明顯，包括台南市8月剩496件，較去年9月量縮約6成，高雄市8月剩364件，明顯低於去年9月的1566件，較為穩定的則是新北市與桃園市，研判應是區域剛性買盤需求較穩定，新北市8月揭露962件，較去年九月量縮45%，桃園市則是量縮36%。

去年7月實價揭露2.0上路後，預售成交資訊揭露更為迅速，按規定預售屋的成交資訊，應於簽訂預售屋買賣契約日起30日內辦理申報登錄，而此次的統計範圍為交易日期自110年1月1日至111年8月30日之實價登錄預售屋案件，雖然8月資料可能尚未完整，但仍可發現今年第二季以來買氣疲弱，近月交易熱度更只有去年高峰時的一半。