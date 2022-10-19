國際扶輪3461地區將於29日周六於台中公園舉辦「想像扶輪，夢想起飛，DEI扶輪日」活動，這是台中市扶輪社友2022年最重要、也是最盛大的一場活動，預計將吸引社友與親友3000人以上出席。

3461地區扶輪社友每年都會舉辦扶輪服務日(Rotary Days of Service)，讓市民朋友認識扶輪，把價值理念或服務的成果分享給所有市民，透過活動聯誼、凝聚扶輪內部向心力，並結合公益，協助台中市的弱勢團體。

地區總監楊廼津指出，今年扶輪日的地點選定在台中公園，因該處承載著台中人的共同回憶，鼓勵社友透過自己的方式來協助中區發展，向新住民伸出友誼之手，進一步落實扶輪多元、平等、包容(Diversity, Equity, Inclusion)的核心理念。

開幕活動當天早上10時將台灣體育大學體育館舉行，邀請台體大國際競賽團隊舞龍、舞獅及韻律體操等精彩表演，為活動揭開序幕，同時也有反毒健走活動，以及由將近400名扶輪社友合舉End Polio Now的巨型文字，向市民傳達扶輪根除小兒麻痺的決心。當天公益攤位銷售所得將全數捐給台中市的弱勢團體。

扶輪社友也邀請超過50家名店一起設攤，包括金悅軒、怪獸披薩、好食慢慢、喜豐香、花田喜彘等知名餐廳，以及一克噗肉、老甕手工粉圓、櫻桃子お菓子、就醬子烤吧、阿靜潤餅等排隊名店，打造別開生面的白色園遊會，精彩好玩。