蘋果最新推出iPhone 14系列，但除了iPhone 14 Pro銷售亮眼外，整體買氣不如去年iPhone 13系列。其中在10月7日才正式開賣的iPhone 14 Plus機型，傳出上市不到2週時間就開始減產，據悉蘋果已要求至少1家中國業者停產iPhone 14 Plus零件。

外媒引述《The Information》報導指出，蘋果已開始減產iPhone 14 Plus，主因要對市場需求重新評估，報導稱蘋果已指示最少一家中國製造業者立即停止生產iPhone 14 Plus用零件。消息人士透露，中國2家供應iPhone 14 Plus用零件模組的供應商，也接獲類似的指示，產量分別縮減70%、90%。

知情人士先前表示，蘋果原計畫在下半年最高增產600萬支iPhone 14系列機型，不過因需求不如預期，不得不將下半年的產量計劃維持在原先規劃的9000萬支。

另根據調研機構SellCell分析，與去年同時段相比，iPhone 14貶值幅度是iPhone 13的兩倍以上，其中iPhone14 Plus機型更是墊底，預期貶值率高達38.6%，是近兩年最高。主因在於這兩款機型仍使用前一代A15晶片、主鏡頭沒有升級，更少了iPhone 14 Pro系列的「動態島」設計。