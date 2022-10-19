周六（22日）是今年倒數第二個「天赦日」，命理專欄《旺好運》分享，當天除了向玉皇大帝請求寬恕，赦免罪過，補運、求財也特別靈驗，而最佳的祭拜時間為早上5點到下午3點，此外吃素一天，或準備帶殼桂圓，並在拜完後將其外殼剝下燒化，都可增強祈福效果。

10月22日（農曆9月27日）為古書記載的秋季戊申日，也是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的天赦日，最近覺得諸事不順，或有事業瓶頸、久病不癒、衰運纏身、官司糾紛等問題的人，都可以趁這一天到廟裡祈福，許願的能量會比平常更加強大，此外補運、求財也特別靈驗。

天赦日當天的最佳祭拜時間為早上5點到下午3點，可準備素食、餅乾、新鮮水果等供品，以及一份神明金紙、手寫的懺悔文，向玉皇大帝稟告姓名、出生年月日、居住地址，還有希望赦免的功過，祈求祂開恩赦罪。

天赦日是玉皇大帝開恩特赦，萬事大吉的好日子，唯一禁忌就是不可殺生，只要誠心祈福拜拜，都有助於消災解厄、增強運勢。若想增強祈福效果，可以吃素一天，或準備帶殼的桂圓，並在拜完後將桂圓外殼剝下，連同紙錢、懺悔文一起燒化。