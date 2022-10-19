國產疫苗高端不被日本承認，若要去日本，接種高端的民眾必須自費3500元做PCR才能入境，疫情指揮中心發言人莊人祥昨日表示，目前正在簽核讓打高端的人補打其他疫苗，衛福部長薛瑞元今日證實，最快今天或明天就會宣布相關辦法。

薛瑞元今（19）日出席立法院社會福利及衛生環境會議，國民黨立委賴士葆詢問，打高端疫苗的補打方案何時會出爐？並表示打高端者要再打3劑疫苗，第2劑跟第1劑要間隔6到8周，再打第3劑要隔105天，可憐的高端族要等半年才能去日本，不如花3500元做PCR算了。薛瑞元回應，現在正在研議，很快就會有答案，最快今天或明天就會出爐。

另外賴士葆也批評，行政院長蘇貞昌9月下旬才打了高端，昨日就傳出確診，可見高端沒有保護力。而高端到目前也無保護力說明，到10月底若都沒有提出，衛福部是否會撤高端的EUA？薛瑞元回答，目前高端還沒有把報告交過來，若到10月底都沒交，就會違反附帶條件。