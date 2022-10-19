根據中新社報導，臺灣中華青年發展聯合會南京辦事處主任鄭文欽從第一次來到大陸至今，幫助數十位台灣青年跨越海峽，在大陸築夢圓夢，已從「創業達人」轉變成「創業導師」。

鄭文欽於2005年與朋友合夥從事兩岸貿易的生意，負責兩岸間的貨品採購，因頻繁的兩岸往來，讓他對於大陸這片陌生的土地漸漸有了嚮往，於2007年正式踏上大陸就業、創業之路，起初選擇先就業，藉以快速熟悉和融入大陸的環境，他提到「2007年受全球金融風暴影響，工作進展並不是特別順利，但儘管在經濟危機，全球經濟受到重創下，仍看到大陸蓬勃的市場前景和消費活力。」2009年決定辭職創業，他先後在大陸多地投資過火鍋店、奶茶店、貿易公司等，涉足多個行業和地區，也正是因為在大陸多元的經歷，讓他更加瞭解大陸的市場需求，為以後成為一名「擺渡人」打下了基礎。

2016年，鄭文欽隨團隊來到南京並在此紮根，聚焦於自身的創業，更用自身經驗成為了一名兩岸創業者間的「溝通之橋」，為更多台灣青年牽線到大陸創業就業。他提到南京的地理位置非常方便，具有較強的區域優勢，且交通非常便捷。對於創業者來說，這裡配套齊全，更為重要的是生活和創業成本沒有那麼高，是一個比較適合創業者落腳的地方，當地提供非常貼心的服務，是企業能穩定發展的重要原因。譬如就醫、居住以及子女入學等提供幫助，解決了後顧之憂，也會經常舉辦兩岸創業青年的聚會活動，可以更好地融入當地，結交許多業內朋友，為企業無形之中拓展有益的商業資源。

鄭文欽參加第十四屆海峽論壇。(圖／旺旺中時文化傳媒(北京)有限公司提供)

對於目前的工作，他充滿信心表示目前在做的主要有兩者：一個是臺灣中華兩岸交流協會江蘇代表處的平台，主要從事兩岸經貿交流和專案對接的活動；另一為台灣青年落地後的服務，如專案和人才引進後，後續的智慧財產權保護、融資等方面的需求，也會盡可能去幫助他們協調。

鄭文欽認為目前大陸處於從傳統的世界工廠向世界市場的轉型過程。在這其中，兩岸青年是有非常多的機遇。如新能源、新基建領域，未來都充滿了機會，不妨將眼光投向鄉村振興、文化創意等產業，這都是台灣青年所擅長的，也是大陸大力發展的領域。

對於兩岸青年，鄭文欽認為未來的發展不能靠單打獨鬥。希望來到大陸創業的台灣青年要多和當地的人及文化融合，才會找到更好的方向，創造出更多的可能性，擦出更閃亮的火花。