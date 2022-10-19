日前豪雨致災，行政院長蘇貞昌前往中央災害應變中心與各縣市中心視訊，期間卻接連逼問宜蘭縣長林姿妙問題，遭質疑耍官威。對此，國民黨副秘書長李彥秀列出蘇貞昌近幾年的耍官威紀錄，狂酸「蘇貞昌羞辱的是自己的家教！」

李彥秀今（19）日在臉書表示，北橫公路台7線部分路段日前因雨受阻，交通中斷讓民眾苦不堪言，林姿妙因此在與蘇貞昌視訊連線時懇請中央協助，結果蘇無視公路總局官員就在旁邊，接連逼問林姿妙，而林不卑不亢地回應，還附上一句「希望院長幫忙」，值得給個讚。

李彥秀指出，2019年1月，蘇貞昌赴桃園機場視察非洲豬瘟業務，當眾把答不出問題的官員罵了一頓；2019年3月，蘇貞昌批NCC是獨立機關，「誰都管不到它，它也什麼都不管」，讓時任主委詹婷怡不甘受辱，憤而辭職；2019年10月，蘇貞昌坐鎮中央災害應變中心，卻因無法與花蓮縣災害應變中心連線而當場飆罵，諸如此類的狀況都顯現，「蘇貞昌就是耍官威，把官員當狗罵的累犯！」

「誰在為民請命，誰在為己作秀，高下立見！」李彥秀說，林姿妙是宜蘭縣民一票一票選出來的父母官，蘇貞昌如此無理又無禮的羞辱林姿妙，就是在羞辱45萬名宜蘭鄉親，更是羞辱自己的父母與家教。

針對被質疑耍官威，蘇貞昌18日回應，918地震時沒有連線，被批評讓人白等，如今開視訊卻被說耍官威，「比病毒還毒的口舌之非，我見怪不怪」。