內埔警分局17日晚間6時許接獲民眾報案指稱，內埔鄉嘉應路一處民宅發現一具白骨，警消獲報到場後，在3樓發現火光，待火勢撲滅後驚見屋內各有一具白骨及焦屍。有鄰居透露，該戶原本住著一對夫妻，印象中半年前還有看過男主人；但知名法醫高大成認為，成人遺體在室內環境要達到完全白骨化，至少需要5、6年的時間，與街坊說法不符。

屏東法拍屋發生離奇雙屍命案，妻伴白骨夫半年，在房屋點交瞬間引爆也成焦屍。(警方提供)

據警方調查，報案人表示自己是該屋法拍得標主，日前到該處欲尋原屋主點交房屋，因見屋內燈亮、二樓窗戶未關，又大呼屋內均未獲回應，遂爬梯上二樓朝屋內查看，瞥見疑似白骨躺臥在屋內床上，這才嚇得報警。

警消人員當下欲破門進入，此時三樓室內又突竄火光，消防人員立即拉起水線灌救，待火勢撲滅後，進入屋內時發現二樓床上躺臥白骨一具，三樓亦發現焦屍一具。現場陳設擺放整齊，未發現有遺留遺書，也未發現相關身份證明文件，亦未有打鬥痕跡。

檢方會同法醫驗屍後，確認白骨為王姓屋主，現場焦屍為劉姓太太。根據驗屍，王男死亡至少超過半年，上半身已化成白骨，研判劉姓妻子至少從死亡時就伴屍至今，但無法得知死亡原因，因此決定明天進行解剖。

據了解，王姓夫妻在當地居住超過1年，鮮少與家人聯繫；據綜合媒體報導，有鄰居透露，該戶原本住著一對年約3、40的夫妻，平時看起來並無異狀，但鮮少與他人互動，大約半年前還有人見過男主人，不明白為何會發生這樣的事情。

對此法醫高大成認為，因為不知道白骨化的程度，所以無法推測死亡時間，不過，通常成人遺體在室內環境要達到完全白骨化，至少需要5、6年的時間，顯然與街坊鄰居的說法不符。

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