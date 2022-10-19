民眾排隊領取關懷包，本周調整成周末上午不再發放，未來只有上班日早上可到各區公所領取。(蔡依珍攝)

民眾排隊領取關懷包，本周調整成周末上午不再發放，未來只有上班日早上可到各區公所領取。(蔡依珍攝)

民眾排隊領取關懷包，本周調整成周末上午不再發放，未來只有上班日早上可到各區公所領取。(蔡依珍攝)

各公所堆滿關懷包物資。(蔡依珍攝)

各公所堆滿關懷包物資。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦19日在市政會議指出，因應疫情趨緩、關懷包需求下降，宣布確診關懷包發到10月底為止，未來轉成只發6劑快篩、不再發放物資，本周起也改成只發上班日、周末不發放，讓公務人員回歸正軌。

桃園防疫關懷包有「澎湃包」美名，一度引發外縣市民眾包車來領，內含5支快篩試劑、泡麵5包、蘇打餅乾，以及保久乳、青茶、甜八寶、牛奶花生湯等，當初是為讓居檢者在家度過14天所設計的「糧草包」，確診者則由衛生局服務，因日前確診者大幅增加，改由民政局發放，扣除5支快篩試劑由衛生局提供外，每包預算約350元。

鄭文燦今市政會議說，因應輕症在家照顧已常態化，關懷包需求下降，宣布關懷包將發放到10月底止，11月起只發6劑快篩試劑，不再發放關懷包，提醒各區公所盤點庫存，不再採購。

鄭文燦也一併宣布，發放時間從本周開始調整，周末上午不再發放，只有上班日早上可到各區公所領取，讓公務同仁恢復正常上班時間，作業費也從30元降為20元。