年底地方公職與公民複決投票僅剩約1個多月，中選會也在日前公告候選人名單，21日將抽籤決定順序。中選會今天發布新聞稿指出，苗栗縣第20屆縣議員選舉第4選舉區參選人劉治竑因不符公職人員選舉罷免法第26條第4款規定，不予公告為候選人。

中選會指出，劉治竑申請登記苗栗縣第20屆議員選舉第4選舉區候選人，但劉員因公共危險案件經臺灣苗栗地方法院判決處有期徒刑5月，於111年6月20日確定，並已於111年10月14日入監執行。依公職人員選舉罷免法第26條第4款規定，犯內亂、外患、貪污及賄選等以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢，不得登記為候選人。但受緩刑宣告者，不在此限。

中選會表示，劉員違反之案件，經判處有期徒刑以上之刑確定，且於111年9月2日議員登記期間截止前皆尚未執行，依公職選罷法第29條第1項第2款規定，應撤銷其候選人登記。中選會在候選人名單公告前發現，其登記程序仍未完成，中選會重新審定，認定其資格不符，逕由苗栗縣選舉委員會函知劉治竑先生不得登記為候選人。