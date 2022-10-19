網家(8044)旗下PChome 24h購物今日聯手都會享樂預訂平台FunNow，推出「吃喝玩樂」即時預訂服務，首波已上架逾5,000個吃喝玩樂方案，當中不乏人氣名店、排隊美食、星級飯店等眾多選擇，PChome 24h購物結盟FunNow，擴增站上商品及服務的多元豐富性，不同過往於站上訂購電子票券後，部份服務體驗型商品還需自行再與店家預約時間，FunNow即時預訂服務結合電子票券與即時訂位功能，不只可快速完成即時訂位，下單後還可立即取得電子憑證，完善消費者下單後的最後一哩路，全面滿足消費者從實體商品到服務型商品、從線上到線下，延伸PChome 24h購物一站式購物的服務情境。

後疫情時代，零接觸消費模式已成為大眾日常，根據PChome 24h購物統計，站上電子票券今年前三季的訂單量年增超過4成，整體銷售額更成長近2倍，可見電子票券市場的蓬勃發展。另一方面，與疫情共存下，即時預訂順勢成為消費者的主流選擇之一，FunNow指出，都會享樂預訂服務的主要客群為25～40歲，娛樂享受即是這群Y世代、Z世代人的剛性需求，進一步觀察，這些數位原住民習慣透過網路完成日常消費行為，相較於電話預約更傾向線上預訂，在在都讓娛樂即時預訂此種服務大受市場青睞。

瞄準國內餐飲及休閒娛樂商機復甦增溫，各類電子票券服務愈來愈興盛，PChome 24h購物結盟FunNow，消費者只要透過PChome 24h購物APP點選「吃喝玩樂」分類，即可預訂FunNow所提供的娛樂服務，FunNow主打的即時預訂和差別定價服務，提供消費者最晚可以在15分鐘前預訂到包含餐廳酒吧、按摩SPA等娛樂服務。PChome 24h購物透過創新升級站上電子票券及即時預訂的服務體驗，積極搶攻OMO商機，樂觀預期將有助提升會員黏著度，也讓APP開啟率更加活躍。