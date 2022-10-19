前年擔任某市調處組長的高姓男子，遭6名女調查員分別指控，他故意觸摸她胸罩，執行搜索過程還用手拍打她臀部，甚至還說要看她泳裝照，會不會在意乳暈顏色、私密處除毛等話題，調查局記1大過懲處，他不服提告請求撤銷，台北高等行政法院判決駁回。可上訴。

高男在2019年到2020年任職市調處組長期間，經檢舉對女調查員有不當肢體碰觸及言語冒犯等行為，他分別向女調查員交談或遞交物品過程中，碰觸手背、拍大腿、手腕、手臂內側、胸罩及碰觸肩部、攬肩、碰觸臀部等肢體接觸行為。

此外，高男遭指控，調侃女調查員除毛行程是否涉及私密部位、群組對話表示要看女調查員脫掉外套、泳裝照等，或談及性行為次數、個人性事、女生是否會在意乳暈顏色等話題，此類話語會令人有尷尬、不莊重、不妥適等感受等語。

調查局將高男調職並記1大過懲處，高男提告辯稱，沒有對於6名女性同仁有涉及性騷擾行為等情形，事實上她們有遲到、翹班、公文延宕、工作不力等惡習，他偶加責備對方懷恨在心，才不實檢舉而誣陷他。

台北高等行政法院佐以相關證據，認定高男確有對女性同仁碰觸身體或談論具性意味話題等舉動，且並非偶一為之，就一般社會通念而言，當為可信，調查局記一大過之懲處，認事用法沒有違誤，判決駁回高的訴訟。