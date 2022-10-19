繼改口新竹市長候選人高虹安博士論文有8成引用該會期刊內容後，今天資策會再度申明，已於上周四對高發出律師函要求說明爭議，但至今未收到回函，如果仍未獲回應，將於本周五、最晚下周一，對高虹安正式提出侵權告訴。

民進黨立委賴瑞隆今天在立法院經濟委員會繼續追打高虹安論文事件，詢問高有無對資策會進行說明。資策會執行長卓政宏表示，上週四已對高發出律師函主張該會著作權，但目前還沒收到說明。如果高於收到函件7天後仍不回應，最晚禮拜五或下周一，將對其提起侵權告訴。

至於發文給辛辛那提大學說明高有無大量重製資策會論文情況，卓政宏也說，本周就會對該校發出律師函請其說明。

賴瑞隆進一步詢問，高領資策會薪水跑去兼差，該公司還有其座位這有無報備？卓回應，有查過，確定高沒有報備，至於她有無領薪水無從得知，但利用資源去幫別的公司做事，有勞雇契約債務不履行問題，這會循法律途徑處理。

對於高虹安公費出差兼讀博士報備狀況，卓政宏說，經查高留學三個學期事先未報備，第四學期才有申請短期進修辦法，她的主管也是當時才知道她留學，這部分把事情釐清，該做的法律動作該會都會做。

經濟部長王美花則說，相關研發成果有著作財產權，需取得同意或授權，支持資策會執行維護他的權益。

至於除了高之外，資策會有無清查其他類似案例？卓政宏說明，已清查目前無發現。