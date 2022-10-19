美國波士頓大學（Boston University）的研究人員開發出致死率達80%的新冠病毒，被外界抨擊，不過校方強調並沒有製造出更危險的變異株。

美國名校波士頓大學（Boston University）的新冠病毒研究人員近期發表最新研究，指出在實驗中結合原始武漢病毒株及Omicron變異株「BA.1」後，新病毒的致死率高達80%，這項研究引發外界批評，質疑實驗室製造出更危險的病毒，不過研究人員強調，研究一切依規定行事，實驗目的是為了對抗未來的疫情。

綜合福斯新聞網（Fox News）、《波士頓前鋒報》（Boston Herald）報導，波士頓大學國立新興傳染病實驗室（National Emerging Infectious Diseases Laboratories）的研究人員近期發布報告，指出他們在實驗中將Omicron變異株「BA.1」的棘蛋白（spike protein）與初代武漢病毒株結合，並且在實驗室老鼠身上測試，結果死亡率高達80%，新製造病毒株的病毒量也比BA.1高出5倍。

研究指出，只感染BA.1的小老鼠症狀輕微，而且全部存活，不過感染原始武漢病毒株的小老鼠則全部死亡，致死率達100%。

英國《每日郵報》（Daily Mail）指出，這項研究顯示，即便人們擔心類似的實驗可能引發全球新冠疫情，但即使是在美國，這類實驗仍持續進行。

以色列政府專家夏皮拉（Shmuel Shapira）批評：「這根本是在玩火，應該要完全禁止。」

全球爆發新冠肺炎疫情以來，距離中國大陸最初發現病例地點不遠的武漢病毒研究所就受到外界矚目，其中有實驗室以研究蝙蝠冠狀病毒聞名，後續更引發揣測病毒自實驗室外洩引爆大流行。

報導指出，刻意改造病毒、讓病毒變得更具傳染力或更致命的「功能增益」（gain of function）研究一直是病毒起源調查的核心，美國自2017年起已大幅度限制這類研究進行。

針對波士頓大學的實驗，美國羅格斯大學化學生物學教授埃布萊特（Richard Ebright）指出，這項研究顯然就是功能增益研究。他說如果要避免下一場實驗引發的大流行，就必須加強對潛在傳染病研究的監管。

波士頓大學抨擊《每日郵報》的報導「錯誤且不正確」。

針對外界批評，波士頓大學發布聲明，指出報導「錯誤且不正確」，強調這項研究並非功能增益研究，因為實驗並未增強新冠變異株的能力、或是讓它變得更危險，實驗反而降低了病毒複製的危險性，甚至為Omicron的致病能力提供重要見解，研究發現，與其他研究結果類似，Omicron的致病力並非源自於棘蛋白，而是其他病毒蛋白，辨識這些蛋白將有助於未來更好的診斷及管理策略。

聲明也指出，研究的最終目標是希望基於公共福祉，提供更好、更有針對性的治療介入（therapeutic intervention），幫助對抗未來的流行病。

波士頓大學強調，這項研究受到生物安全委員會（Institutional Biosafety Committee）的審查與批准，波士頓公共衛生委員會（The Boston Public Health Commission）也批准了研究，研究也有履行「所有必要的監管義務及規範」。