國立故宮博物院19日於立法院進行預算案審查報告備詢，立委林奕華指故宮南院流於綜藝化，宣傳品上強調的皆是水舞秀、燈光秀、無人機秀，但教育推廣與觀眾服務預算卻減少3033萬，在核心業務上如此不重視，根本是為了未來能交接給文化部。

故宮院長吳密察表示，南院今年無論是入館參觀或入園參觀人數都較北院高，且故宮的核心業務仍在典藏，因此在藏品安全與策展規畫上仍維持規模。林奕華則以10月10日當日故 宮南院停車場公告為例，既然公告停車場為落焰區，未移車者車損自負，表示國慶煙火仍對故宮南院造成安全問題。故宮南院處處長彭子程回應，為了確保管制人車不要進入落焰管制區而進行公告，故宮南院仍不會有安全問題。

立委黃國書則認為無人機表演是藝術與科技結合的展現，尤其排出的「平安」二字是出自王羲之的《平安帖》，「怎麼會用綜藝化的燒錢活動這樣子的角度，來思考故宮這樣結合科技的呈現呢？」他進一步詢問是否無人機表演會成為故宮南院常態性的演出？吳密察表示會盡量讓科技藝術的結合可以繼續下去，但會注意不去排擠到其他部門的業務經常性支出。