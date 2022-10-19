林耕仁今天持續深入鄰里巷弄掃街拜票。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長候選人林耕仁19日炮轟民眾黨的價值搖擺、路線模糊，毫無政治信念可言，而國民黨就是中道、理性、務實，「好好做事情」就是國民黨的態度，「藍白不會合、也無法合」，希望廣大市民不要被謠言影響，必須堅定信念支持在地服務、真正懂新竹的林耕仁。

林耕仁今天在市議員候選人徐美惠的陪同下，持續深入鄰里巷弄掃街拜票，隨後到竹蓮寺參拜，為市民祈福。一路拜票過程民眾反應都很熱烈，也有騎機車的民眾聽到林耕仁來還停留等待，就是為了說1句「加油！我會投你」，讓林耕仁非常感動。

針對張亞中明天將到新竹市與林耕仁合體，林耕仁表示，張亞中非常有熱忱想來新竹幫忙，其實，年底新竹這場選戰是「正藍軍」的集結，無論是侯友宜、朱立倫、韓國瑜、江啟臣、盧秀燕，只要認同中華民國、認同台灣這塊土地，願意讓新竹改變成真的所有人，都是林耕仁最強的後盾。

至於未來是否會與韓國瑜同框？林耕仁指出，無論是韓國瑜、馬英九、侯友宜等國民黨內「最強母雞」們，他都會持續邀請來新竹，為林耕仁加油打氣。目前團隊已與韓國瑜持續接洽中，目前都正在溝通中，相信韓國瑜有聽到新竹支持者的期待，非常樂觀其成。

針對「新竹爸爸」發文評論市政，林耕仁認為，必須尊重每個人自己對於市政的看法，沒有人會去抹煞任何人的執政成果，大家都是站在為新竹市好的立場出發，「不同新竹市民對於過去8年施政，也各不同評價和感受，都要傾聽並尊重」。林耕仁強調，雖然有不同的過去，但要打拚共同的未來，這是林耕仁要跟大家一起要做的事情。