日方機場人力不足，台灣虎航飛日航班大砍，台灣虎航董事長陳漢銘今日表示，部份場站於明(2023)年1月，航班數量可望有重大進展，包括桃園-新千歲(札幌)航線，有機會自現行的每週3班增至每週7班、桃園-東京成田／東京羽田及高雄-東京成田航線可望執行每週29班；另二、三線城市如仍因人力、設備短缺而持續無法開放，則也將評估是否就鄰近航點執行增班，以滿足市場需求。

因應各國邊境開放，各場站陸續浮現人力調派困難等問題，導致各航空公司出現航班調整等狀況，陳漢銘為此於16日親赴日本進行協調，抵達首站為疫後首開拓的新航線新千歲機場，進行場站拜會後，便再轉赴東京拜會日本國內相關單位。

陳漢銘表示，走訪日本國土交通省、日本旅行業協會、仙台國際機場株式會社、茨城空港、岩手縣廳、地面作業代理等單位後，各單位皆表示，因應疫情衝擊期間，執行大量裁員以減少人事成本，然而考量疫情對航空產業帶來嚴重的衝擊，即便進行人員招募，也比往常更加艱難。

陳漢銘表示，日本自本月11日正式開放後，確實收到各國各航的復航或是增班需求，各相關單位也同步啟動人才招募作業，只是考量除招募外，人員尚需培訓方可就位，對於未能即時全面恢復，僅能先採用配額的方式來滿足各國各航，因此各航空公司的航班皆受到影響，但是日方相當正視這個問題的嚴重性。

除了明年1月起，航班數量可望有重大進展，陳漢銘也向各地方縣廳提案，期望各縣廳能考量是否藉陸路交通的補助，以滿足台虎旅客想要造訪當地的旅遊計劃。

陳漢銘表示，已和日方端初步凝聚共識，考量台灣虎航是飛航日本最多航點的航空公司，其中包括許多二、三線城市，現階段將共體時艱、互相支援，以協助日方各場站度過人力短缺的時期，藉台虎綿密的航網，可就近利用日本各地機場便捷的造訪台灣，以促進雙邊的旅遊經濟體。