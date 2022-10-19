後疫情時代健康意識抬頭，大眾越來越重視健康與身心靈平衡，根據Google最新關鍵字統計，這兩年「心理健康」相關搜索量達到有史以來最高水平。
同時智慧穿戴裝置領導品牌Garmin用戶數據調查指出，2018年至2021年期間，Garmin亞洲女性用戶大幅增長127％，其中台灣女性用戶增長86％，可見女性透過智慧手錶達成健康監測、運動目標及良好身心狀況需求大幅升高。
Garmin為應援女性以健康生活型態達到身心平衡、找到屬於自己的高光時刻，搭配Garmin Women's Collection推出「Your Time to Shine 做自己，最動人」活動，精選專為女性打造的智慧錶款，多元時尚輕巧的外觀設計，滿足廣大女性消費者對智慧手錶的想像，包含VIVOMOVE系列、LILY、VENU系列、FENIX 7S SOLAR、INSTINCT 2S 、FORERUNNER 255S，透過科學化數據，以及專為女性設計的健康監測功能，讓女性在忙碌日常中，仍可成為自己喜歡的樣子，即使經常需要在職場、家庭、個人領域等不同角色中切換，也能游刃有餘的突破框架，在做自己的路上，讓Garmin陪所有女性一起前行，找到屬於自己的動人美學。
本次活動，Garmin特別攜手香氛品牌EYE CANDLE推出「Garmin Women’s Collection」品牌專屬三款聯名滾珠式香氛油，10月21日起至11月20日止，凡於活動期間不限通路購買「Garmin女性智慧腕錶系列」指定錶款乙支，憑單張發票及手錶機台序號完成登錄，即可享有抽獎資格。
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