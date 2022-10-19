防疫期間戴口罩時間變長，若壓條未沿著鼻樑緊貼，呼吸的空氣便會從口罩縫隙往上吹，導致眼乾、淚水容易蒸發，加上現代人生活離不開3C產品，用眼過度，無形中更提高罹患乾眼症的風險。若乾眼症一旦惡化，可能引發角膜受損、潰瘍，進而影響視力，不可不慎。藥師表示，一般常用人工淚液來保濕眼睛，仍屬治標之道，患者應從體內分泌開始改善，如補充葉黃素、蝦紅素來保護眼睛，才是治本之道。

據健保署統計，全台有近600萬人罹患乾眼症，相當於每4人就有1人患病，且乾眼症有年輕化的趨勢，不再是老年人的專利。珍世明眼科診所醫師王孟祺表示，乾眼症患者淚水分泌通常不穩定，眼睛會感覺刺癢、出現反射性流眼淚，眼皮緊繃沉重、眼睛模糊有異物感、視力狀況不穩定，分泌物多、眼睛發紅等症狀。

王孟祺指出，要改善乾眼症，需先查明乾眼的原因，通常可分為缺水性、缺油性和混合性3類。缺水性是指淚腺分泌不足，初期眼睛乾澀時可先使用人工淚液補充；缺油性乾眼則是皮脂分泌不足，表示眼皮的瞼板腺功能不良或阻塞，而無法分泌適當油脂，淚水就會蒸發很快。

王孟祺說明，臨床上針對缺油性乾眼，常使用脈衝光在瞼板腺進行深層加熱治療，幫助瞼板腺分泌油脂功能恢復正常。根據統計，臨床上常見缺油性及混合性乾眼症，約占乾眼症成因的75%，單純缺水性乾眼為數較少。

至於如何緩解改善乾眼問題？南投明仁藥局藥師周盈志表示，人工淚液主要保濕作用，屬於治標的方法，患者若能從身體內分泌開始改善，如補充葉黃素、蝦紅素類、維生素A的保健品保護眼睛，才是偏向治本的解決之道。

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