侯友宜18日接受節目專訪時回應，很欣賞盧秀燕，擁有女性特質溫柔又堅定，每次跟她談事情與協調工作都很愉快，大家互相學習努力。(擷取自網路)

爭取連任的新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕，2人都擁有高民調，被視為國民黨最強母雞，搭檔參選2024年總統大選的呼聲高，對此，侯友宜18日接受節目專訪時回應，很欣賞盧秀燕，擁有女性特質溫柔又堅定，每次跟她談事情與協調工作都很愉快，大家互相學習努力，有志一同好好做事才是最重要。

2018年大贏對手蘇貞昌29萬票，被問到今年目標要贏對手民進黨新北市長候選人林佳龍？侯友宜強調，對手是自己，今天的侯友宜有無做好？有無反省更進步？明天會不會更好？這是他的態度，至於最終能不能化成選票？開出來多少票？都尊重選民決定。

侯友宜認為，選舉最主要是檢驗這4年有無做事，最重要是不斷自我挑戰，每一個職位最重要是你的態度，成功失敗與否絕對是你個人關係，不會是別人，所以對手永遠是自己，只要不斷努力、好好做事好拚，畢竟選舉只是在短暫時間內，最重要平常要把基本扎實工作好，只要把事情做好，民眾自己就會對你有一個期待未來值。

談及今年選情冷，侯友宜坦言確實受疫情影響，很多造勢場合沒有4年多前多，不過只是看起來冷，大家還是關心，只是沒有那種動員力量的人力，但真的走出去時，到很多人的地方，感覺選情也是很熱。

針對警大博士學位的資格爭議，侯友宜則說，4年前說過的事又拿出來再說一次，強調「事實就事實」，歡迎大家來檢視。

被問及與中央的關係如何？侯友宜先是嘆了一口氣，接著說，每個人有每個角色，沒什麼好抱怨的，他都盡力能溝通就自己去，不管怎樣，中央就是長官，總是希望他們給你多一點，但有些東西就是達不到，像是統籌分配稅款，新北市明年一人才8000多元，但台北市有1萬8000元多了2倍，新北總人均預算六都最低。

侯友宜表示，很多事能跟中央能夠溝通就溝通，對於給不給資源予以尊重，強調錢雖重要但行政效率更重要，最重要還是要靠自己、不斷努力往前走。