新北市淡水區忠寮社區理事長李鎮榮逐步帶領社區實踐農村生產、生活、生態並重。(新北市農業局提供)

新北市淡水區忠寮社區理事長李鎮榮，積極帶領社區進行生態保育、有機耕作、食農教育、智慧綠能等，從全國253名參賽者中最終選出30名農村英雄共同獲得行政院農業委員會第三屆農村領航獎殊榮，今(19)日在新北市政會議將榮耀獻給侯友宜市長；新北農業局表示，也將透過農村再生計畫，推動忠寮社區內古蹟及閒置空間活化創造打卡新景點，並協助開發農村旅遊，打造休閒遊憩區域。

為促進農村永續發展及農村活化再生，行政院農業委員會水土保持局表揚對農村社區發展貢獻卓越之個人，彰顯農村再生社區學習及發展之楷模，發揮領航之效果，自2018年起，也結合地方政府，建立起3年一屆的「金牌農村競賽」，此賽事被譽為「全國農村最高榮耀」，李鎮榮擔任淡水忠寮社區發展協會理事長，帶領社區打造「智慧綠能村 幸福中田寮」實踐農村生產、生活、生態並重，落實永續發展理念，在綠能應用、環境永續的加持下，忠寮社區於第二屆金牌農村賽事榮獲全國優等。

李鎮榮表示，為力求推動公民參與與環境教育，打造魚菜共生示範園區，將農地中的雜草餵魚、養魚池的排放水引入筊白筍田過濾後，再排入公司田溪中，讓魚菜共生落實淨化水質打造生物友善棲地，環境改善讓社區內獨角仙和蜻蜓因此變多，夏天舉辦的獨角仙季都會吸引遊客前來，也開發了社區內生態觀光的發展潛力，未來致力將社區與教育結合，使生態環境的維護和公民素養的美德能夠向下扎根。

忠寮社區除了擁有豐富的自然資源外，歷史建築的保存也是一大看點，社區內古厝群是由昔日淡水最大的姓氏聚落—李氏，於西元1859年起逐漸建立，共有五棟建築保存至今，並且在不定期舉辦的食農旅行中，透過社區導覽的方式，向參與者們展現古人的生活智慧，行程中也包含不同的農村實作活動，例如運用當地食材製作蛋塔、洛神花果醬，以及親手種植蔬菜來體驗農民辛勞等，一同體會社區的人文、歷史與生態。

新北市農業局長李玟表示，忠寮社區不只是新北科技農業、光電發展的指標社區，在文化保存與友善農業發展方面更是不遺餘力。李鎮榮理事長從友善生態環境做起，讓公民參與綠色能源打造公民電廠，至今已有7座，售電收入也設立回饋金供社區使用，為社區揭開多元化發展的序幕，更是社區發展幕後功臣，歡迎民眾利用周末時間到淡水忠寮走走，體驗當地文史生態。