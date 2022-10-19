毛姓男子去年任職新北市新店地政事務所，負責民眾申請案件審核准駁登記，卻因擔心上級業務管考，承辦案件被催辦，為求省事，竟將15件申請案件直接以「駁回」、「撤回」結果，甚至直接將12案銷毀，事後因民眾遲未獲悉准駁結果，親赴地政事務所詢問，才知自己的申請案件被毛男「吃案」，台北地檢署依偽造文書等罪起訴毛男。

據調查，毛男原本任職新店地政事務所登記課初審人員，明知登記課負責土地及建物權利審查、未辦繼承登記土地及建物列冊管理，具有審核准駁登記案件之權限。

去年間，葉姓民眾等人向新店地政事務所書面申請土地及建物權利申請案件，由毛男負責初步審核，依規定應於預定結案日期前完成，但毛男因工作做不完，怕被長官稽催案件的辦案時效，明知葉姓民眾等人並未撤回申請，或是未收受地政機關送達補正通知書、駁回通知書，竟上網操作「地政審查系統」，在「登記收件資料紀錄檔」，偽填辦案期間、應補正內容、補正通知書及送達日期，將申請案件以不實「駁回」、「撤回」名義結案。

事後因葉姓民眾等人發現申請案久無消息，親赴地政事務所詢問，事務所才知民眾的申請案件竟遭毛男自行「駁回」、「撤回」結案，除將毛男解雇外，並全面清查毛男經手過的案件，發現有15案件遭毛男偽造結案外，另有12件案件疑遭毛男銷毀，報警提告。

檢察官調查後，認為毛男涉犯《刑法》公務員登載不實準文書罪，依法起訴，並以毛男15次犯行，請求法院分論併罰；至於毛男另涉12件毀損文書罪部分，檢察官認為，地政事務所提告時，已逾6個月的告訴期間，因此不得再行追訴。