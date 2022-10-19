35歲香港女星湯怡有「小黎姿」稱號，她與藝人麥秋成去年雙喜臨門宣布結婚懷孕，去年6月生下一女。近日，湯怡自曝家中豪宅在中秋節時被闖空門，她後知後覺隔天才發現衣帽間少了兩只名錶，家中約幾千元的現金也不翼而飛，她起初還懷疑是老公零用錢不夠才拿走，問了老公才發現是被小偷闖入。

湯怡2006年參加節目《美女廚房》走紅，因外型神似黎姿，被封為「少女黎姿」，另外還有最強眼鏡娘稱號，之後她成為英皇娛樂旗下藝人，曾演出電影《寒戰II》。去年她帶球嫁給麥秋成，不久就升格當媽，今年4月她慶祝結婚一周年，在IG玩你問我答，沒想到引來沒禮貌網友嗆聲。

湯怡家中遭闖空門。（圖／翻攝自yuenkaka IG）

當時有網友唱衰湯怡婚姻不會長久，虧說：「你覺得麥大秋（麥秋成）有幾個女人？你扮幸福扮的好假，還虧你是個演員」，湯怡則高EQ說知道有人特別關心她的婚姻，「我是一個演員，但我自問我演戲沒有特別好，所以真的不知道所謂的扮幸福是什麼，做為一個演員我是該研究一下，謝謝你的提點」，並相信時間會證明一切。

據《東網》報導，本月17日剛過35歲的湯怡，日前出席活動時自曝少根筋，中秋節家裡發生大事，她在小偷造訪隔天才發現2只錶和數千元港幣現金不見，估計大約損失了數十萬港幣，她報警時仍百思不得其解小偷是如何闖入，後來才在家裡一扇窗戶發現有人撬開的痕跡，又因為被偷的地方沒有網路、沒有監視器，如今仍找不出證據，讓她相當無奈「怎麼會這麼巧」，但她還是樂觀安慰自己「財去人安樂」，幸好她和老公和小孩沒事就好。