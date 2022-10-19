消息面：

1.產業調查公司Canalys公布，由於全球經濟低迷不振、消費者換機需求遞延，第三季全球智慧手機出貨量較去年同期減少9%，跌幅與第二季相當。三星的全球出貨市占從去年同期的21%升至22%，穩居龍頭寶座。蘋果排名第二，受惠於iPhone 14系列新機推出，其手機出貨市占率從去年同期的15%擴大到18%。小米市占持平於14%，名第三。Canalys分析師預期，到2022年第四季和2023年上半年，智慧手機需求幾乎不會出現改善跡象，供應商將需要與其供應鏈夥伴一起調節生產預測。

2.明尼亞波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，如果無法抑制住通膨，聯準會可能需要將利率升至4.75%以上。

3.根據美國石油協會（API）公布的油品庫存報告，上周美國原油庫存減少130萬桶，市場預期為增加160萬桶。上周汽油庫存減少220萬桶，餾分油庫存減少110萬桶。

4.全美住宅建商協會（NAHB）公布，美國10月房市指數由9月的46下滑至38，遠不及市場預期的43。

5.聯準會公布，美國9月工業生產指數月增0.4%，優於市場預期的月增0.1%。製造業產出月增0.4%，高於市場預期的月增0.2%。產能利用率為80.3%，略高於市場預期的80%。

6.根據美國財政部公布的最新數據，8月中國持有之美國公債金額月增18億美元，為9718億美元，為連續第2個月增持美債，但總額連續第4個月不到1兆美元，仍然接近12年低點。日本在8月減持美國公債345億美元，降至1兆1998億美元，為連續第2個月減持，並為2019年12月以來首度跌破2兆美元大關，但持有之美債金額仍然居全球之冠。

7.美國9月工業生產數據報喜，美元由跌轉升，尾盤微升0.07%，報112.15，盤中一度跌至兩周低點111.76。

8.受美元走強影響，周二紐約期金收跌8.2美元或0.5%，為每盎司1655.8美元。分析師表示，美元升值、美國10年期債息一度站上4.025%，以及美股反彈，都不利於金價表現。英鎊漲回落0.4%，報1.1316美元。日圓仍在149兌一美元的32年低點附近徘徊，市場預期可能跌破150大關，但日本政府可能再次進場干預，使投機交易受到抑制。

9.周二紐約期油大跌3.08%，收在每桶82.82美元，布蘭特期油跌1.73%，收在90.03美元。消息指出拜登政府本周將公布額外釋出戰略儲油的計畫，以及中國需求前景不佳。分析師表示，市場正緊盯美國再度釋出緊急儲油的相關消息，隨著美國期中選舉逐步逼進，拜登總統為了民主黨的選情，可能不惜一切壓低油價，此外，中國延後發布經濟數據，市場認為這可能是該國經濟比預期更差的壞兆頭。