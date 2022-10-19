英國央行(BoE)在周二表示，從11月1日開始，將出售大量的英國政府債券，但是不會在今年出售任何的長期國債，這些長期國債近日來在政府債券市場動盪中受到衝擊。

英國央行也指出，該行將量化緊縮計畫的起始日期推延一天，以避免與10月31日英國財政計畫的公布撞期。

央行希望能減少過去因對抗疫情危機而購入的約8380億英鎊債券。

央行也說，2022年出售的是短期和中期債券，不會出售期限超過20年的國債。

上個月英國央行試圖阻止債券市場崩盤對退休基金造成傷害，為此啟動了一輪購買長期債券的緊急行動，並將其「量化緊縮」計畫推遲了近一個月。而這些收購交易在上周五結束。

英國央行在周二股市收盤之後發出聲明，證實將啟動該收緊計畫。

英國央行副行長Jon Cunliffe周二表示，未來幾周金融市場可能繼續動盪，但是再次發生國債遭拋售的風險已大幅降低。