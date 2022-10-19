茂迪(6244)宣布正式量產全新次世代N型TOPCon大尺寸模組產品MoPower-410，為商品化N型高效電池的最新代表作，茂迪領先業界唯一取得VPC認證、並導入次世代TOPCon電池技術，已在M6尺寸的電池技術競爭中取得領先的地位，60片半切單晶電池模組最高功率可達410W，封裝的模組轉換效率突破22.50%，遙遙領先業界平均20.6%的水準。茂迪已於今年第2季完成台灣自願性產品驗證(VPC)，今年10月首發量產，目前訂單能見度已至2023年第二季。

MoPower-410產品擁有多項優勢，由於TOPCon電池的材料與元件特性，可在清晨黃昏及陰雨天等弱光環境與在烈日高溫環境中，發電能力增加2%以上。另外，TOPCon沒有一般模組在照光後會功率衰減的現象(LID-Free)。高模組轉換效率、高雙面發電效率、高可靠性、低衰減率等產品特性，再加上應用半片技術、低透水率封裝材料、專利排水鋁框等模組技術，非常適合台灣高溫多雨及颱風的特殊氣候，讓同樣的發電度數所節省的用地面積超過8%以上，為地狹人稠的台灣市場提供更有效率的土地利用。且優異的發電效率將使電廠建置成本BOS下降7%，使發電收益提高至少6%，對太陽能電廠之投資報酬率（IRR）至少增加2%。

在經濟部能源局支持下，茂迪與工研院所合作進行TOPCon技術開發，以不到兩年的時間將TOPCon電池與模組導入量產，並獲得台灣首例VPC太陽能模組產品認證，茂迪運用電池扎根多年的生產技術，快速取得認證並完成量產目標，再次展現茂迪在太陽能技術的深耕與實力，TOPCon模組以自家電廠和長期合作夥伴為主要供應對象，高效模組出貨比重增長，加上產品供不應求，都帶動茂迪整體營運穩定向上。

茂迪於今年10月19日在台北南港展覽1館一樓I0216展區，展開為期三天的台灣國際智慧能源週。茂迪將於攤位展出上述最新產品。