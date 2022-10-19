【全程字幕】陳時中搶勘災違規遭徐巧芯酸迴力鏢 蔣萬安點賴清德「這事」再打臉

民進黨台北市長候選人陳時中被爆料16日晚間赴內湖區康樂隧道勘災時，座車在內湖成功路5段闖紅燈並違停在南港公車停靠區，北市議員徐巧芯開嗆，「迴力鏢來了！」要用7倍的力量對陳時中。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天表示，賴清德副總統之前也才參加交通安全月記者會，陳時中卻連續違規，不是很好的示範。

蔣萬安今天參訪星宇航時針對陳時中座車違規一事表示，趕時間還是必須注意安全，特別是下大雨時候，更要注意交通安全，賴清德副總統之前也才參加交通安全月記者會，在副總統宣導交通安全重要性時，陳時中卻連續違規，真的不是很好的示範。

北市議員鍾小平稱蔣萬安第一時間沒去康樂隧道是因為「懂事」，蔣萬安說，救災永遠是第一，絕對讓專業搶修人員第一時間專業處理，後來他到現場了解實際狀況、聽取在地民眾心聲，接下來希望透過政府力量避免極端氣候造成豪大雨情形土石崩落，邊坡整治，大家共同解決。

另外，昨天蔣萬安到象山勘災，蔣萬安強調，哪裡有需要，他就到哪裡，昨天松信議員戴錫欽、徐巧芯與當地里長反映當天颱風大雨來，當地住戶受到災情影響，也傳影片給他看、邀請他去，土地屬於中央國產署，需要中央地方共同協調，未來如何解決大雨來襲，避免再發生土石崩落。