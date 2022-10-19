有網友日前在多處餐廳發現招牌寫「小本經營，請勿那個」，讓人滿頭問號，留言說「求店址，想去找老闆那個」、「你再那個我要生氣了」，但也有網友認為寫「那個」包含很多意思，包括偷竊、賒帳、賴帳等，讓顧客自行聯想，也有人說「那個」是「偷竊」的含蓄講法，因直接寫偷竊好像把人人都當賊。

有網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處餐廳的欄杆上張貼著紙板寫「小本經營，請勿那個」，其中「那個」讓許多人滿頭問號；另一名網友也在臉書「爆廢公社」分享，一處餐廳的餐單右下角的備註寫「本店酌收一成服務費，小本經營，請勿那個」，原PO笑問那個是哪個，「勇敢點，說出來」。

網友日前在餐廳發現有招牌寫「小本經營，請勿那個」，讓人滿頭問號，留言笑說「求店址，想去找老闆那個」，有人則解釋「那個」就是「偷竊」的含蓄講法。（翻攝自臉書「路上觀察學院」、「爆廢公社」）

網友日前在餐廳發現有招牌寫「小本經營，請勿那個」，讓人滿頭問號，留言笑說「求店址，想去找老闆那個」，有人則解釋「那個」就是「偷竊」的含蓄講法。（翻攝自臉書「路上觀察學院」、「爆廢公社」）

其他網友留言「老闆我忘記帶錢了....可以用『那個』付帳嗎」、「你再那個我就要生氣了喔」、「那...就是就是...那個那個...你知道的...那個」、「不管你想的是什麼，反正都不行」、「老闆人家想那個那個，就有時候那個可以嗎」、「請老闆解釋解釋什麼是那個」、「我可以那個嗎（抓鈔票羞奔」、「那個其實可以包括很多…這樣寫老闆也是很那個聰明」、「請勿那個，不然我那個，你就那個了，這樣是不是可以達到威嚇的效果」、「求店址，想去找老闆那個」。

也有網友認真回應認真回應，「那個」就是「偷竊」的含蓄講法，很多店家都會這樣寫，因為直接寫「偷竊」感覺好像把人人都當賊一樣，所以「那個」是專門寫給小偷看的。