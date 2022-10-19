優質農產第一首選，盡在神農市集。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

南部最大規模、品質最高的新型態農產品展售會「神農市集」，本周六、日將在凹子底森林公園登場，現場邀請到帕莎蒂娜國際餐飲主廚，教導大家如何運用現場販售的食材料理出高檔西式餐點，還有街頭藝人表演、試吃展售會、滿額好禮贈等多項活動。

高雄市農業局表示，神農市集已辦理多年，每年都要朝更好、更棒的方向進步，每位小農來擺攤的入場券都是經過三章一Q的農特產品專業認證及追溯履歷，嚴格的品質控管，只為了讓民眾買得新鮮、買得安心，除了當季新鮮蔬果外，也有多樣化的果醋、果乾、真空包漁獲、蔬食糕點，及原住民特色山產、木鱉果等少見作物，讓民眾在採購之餘也能夠與小農多交流，獲取不同的農業新知。

農業局指出，活動特別邀請到帕莎蒂娜國際餐飲主廚，教大家如何用現場隨手可得的當季農產料理出創意西餐，並加入法式甜點元素。此外，田寮區農會與高雄市養雞協會連袂辦理推廣活動，為民眾介紹各種蜂蜜知識及雞生蛋、蛋生雞的畜產祕辛。

此外，展售期間有多組不同風格的街頭藝人演出，用音樂、表演陪伴民眾一同渡過周末時光，讓民眾能邊欣賞邊免費品嚐季節好料，另農業局表示，為回饋民眾多年來的支持，現場舉辦滿額集點贈好禮活動，只要達到消費門檻，即可將精選好物帶回家。