隨著各國疫情趨緩，國門也隨之大開，而被關了2年的台灣民眾也紛紛買機票到各地旅遊。其中，YouTuber視網膜（陳子見）4日飛到日本東京，並在社群媒體上開心的享心得，及當地疫情後的變化，而一到知名景點淺草寺就遇到台灣粉絲，還送上一塊肉餅要他拍照，照片曝光立即引來網友們哈哈大笑。

近日前往日本東京旅遊的視網膜，在昨（18）日於臉書粉絲團上發文，透露自己前往東京著名景點淺草寺遇到熱情的台灣旅客，表示「拍照時有台灣遊客突然送東西給我，叫我拿著這塊炸肉餅拍比較好笑，我不確定為什麼這樣比較好笑，我只知道我不吃牛，所以根本無法食用」。而照片中，只見視網膜乖乖的站在淺草寺前，手中拿著台灣遊客送的炸肉餅，看著鏡頭拍照，但臉上滿是無奈。

而其他網紅好友及網友們看到後也紛紛表示「很好笑」、「可能表示一個台日友好的概念呈現」、「此人看似不開心，其實不然」、「要印一件tee，寫『謝絕餵食』嗎？」、「要寫此人不開心」、「此人不開心T不錯，然後在最歡樂的時候繃著臉拍照」、「對觀光客來說淺草是景點，對台灣觀光客來說你是景點」、「大家人好好，沒拿香菜給你」、「下次把不吃的全列出來，不然大家只知道你不吃香菜！」、「無法食用這點好笑」、「拍照專用 、無法食用」意外引發熱烈討論。