席瓦伯488呎怪物轟。（MLB臉書）

費城人、教士國聯冠軍戰19日開打，費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）極度英勇，7局無失分僅被敲1安；儘管教士投手達比修有7局失2分好投，仍被費城人以2比0完封，搶下冠軍系列賽首勝（七戰四勝）。

立下大功的除了惠勒，就是費城人兩位重砲手哈波（Bryce Harper）、席瓦伯（Kyle Schwarber），兩人各轟1發陽春炮打下勝基。教士打線全面熄火，只靠著四壞保送和麥爾斯（Wil Myers）安打站上一壘，教士主場完全成為惠勒的表演舞台。

費城人讓席瓦伯打第一棒，教士投手達比修有開賽就投出四壞保送，又一記暴投被席瓦伯跑到二壘，所幸沒有掉分。第4局哈波追打一顆外角四縫線，達比修沒有回頭看，哈波也沒急著跑壘，這球一路飛出左外野圍牆，反方向的陽春全壘打！

Red October Bryce just hits different#RingTheBell pic.twitter.com/eWGPagElh9 — Philadelphia Phillies (@Phillies) October 19, 2022

第5局達比修有一顆切球太甜，被席瓦伯全力出棒打中，光是木棒擊球的炸裂聲就知道是全壘打了。這球以驚人的119.7英里（時速192.6公里）飛上右外野第二層看台，預估飛行488呎的特大號陽春炮！達比修7局僅被敲3安（另一安也是席瓦伯打的）表現非常傑出，無奈兩顆失投球就輸掉比賽。

席瓦伯例行賽的打擊率僅有0.218，卻是國聯年度全壘打王（46轟），他獲得的敬遠四壞也是聯盟最多，可說是國聯最令人恐懼的砲手。席瓦伯此戰轟出去的這球讓休息區的哈波張大嘴不敢置信，右外野手索托（Juan Soto）也只停在原地看，大聯盟統計這是2015年以來費城人球員最遠的一轟。