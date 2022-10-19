生產「北海鱈魚香絲」聞名的有豐食品股份有限公司為回饋社會及強化公共消防安全，秉持「取之於社會，用之於社會」信念，特捐贈紅外線熱顯像儀4組及充電式電動撐開器3組予新北市政府消防局第三救災救護大隊，今(19日)上午10時於滬尾分隊2樓舉行，由新北消防局副局長陳崇岳代表受贈並回贈感謝狀。

有豐食品捐贈紅外線熱顯像儀4組及充電式電動撐開器3組予新北市政府消防局第三救災救護大隊，由新北消防局副局長陳崇岳代表受贈並回贈感謝狀。(新北消防局提供)

紅外線熱顯像儀及充電式電動撐開器，可有效降低住宅火警的破門時間及迅速找到受困火場中的民眾。(新北消防局提供)

有豐食品股份有限公司位於淡水區，生產著名食品「北海鱈魚香絲」已40餘年，作為在地企業平時即對地方熱心公益，過去曾捐助消防局災情勘查車、救護車、船艇車、救災救溺器材及住宅用警報器等救災救護車輛器材，此次在鄭戴麗香議員的積極協助下，再次捐贈救災裝備器材1批，有效提升消防局火災搶救效能，並強化鄰里消防安全，讓市民住得安心。

紅外線熱顯像儀及充電式電動撐開器，可有效降低住宅火警的破門時間及迅速找到受困火場中的民眾。(新北消防局提供)

新北市政府消防局長黃德清表示，現今住宅大樓各式門鎖五花八門，傳統破門方式耗時費力，且在濃煙密佈的環境中使得搜索較為困難，本次捐贈紅外線熱顯像儀及充電式電動撐開器，可有效降低住宅火警的破門時間及迅速找到受困火場中的民眾；所謂「工欲善其事，必先利其器」，衷心感謝有豐食品股份有限公司陳董事長國顏，願意以無我無私之精神為消防工作提昇硬體設備，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，消防局也將持續秉持著赤誠之心，貫徹本市維護公共安全之決心，使市民真正獲得更安心居住的安全城市。