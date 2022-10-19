國民黨桃園市長候選人張善政過往出席論壇時呼籲，「台灣科技業應趕快去大陸進行高階研發」，遭民進黨桃園市長候選人鄭運鵬批「血鑽石」信徒。國民黨今質疑，鄭2008年立委敗選後也去對岸與大陸國營企業做生意，根本口嫌體正直。（周志豪攝）

國民黨桃園市長候選人張善政過往出席論壇時呼籲，「台灣科技業應趕快去大陸進行高階研發」，遭民進黨桃園市長候選人鄭運鵬批「血鑽石」信徒。國民黨今質疑，鄭2008年立委敗選後也去對岸與大陸國營企業做生意，根本口嫌體正直。

張善政競選總部發言人凌濤批評，去對岸做生意不可恥，但可恥的是民進黨說一套做一套的雙重標準；民進黨的人去大陸經商就是民間企業合法經營，其他黨派人士去大陸經商就是出賣台灣，這就是民進黨長期雙標政治操作。

國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，民進黨用放大鏡、顯微鏡檢驗張善政，連張當致公黨顧問都可被丟紅帽子，在研討會中談到大陸科技資訊問題，鄭運鵬也說是在賺血鑽石，鄭今天當然也應該被檢驗。

王鴻薇說，鄭運鵬2008年敗選後還成立一家電話答鈴公司與大陸做生意，總不能自己跟大陸做生意，大陸市場就是darling，張善政研討會中分析大陸市場就是在搞血鑽石。

凌濤指出，鄭運鵬2008年從台北市立委敗選後，就成立資本額5600萬「歐業（Oh Ya）」新媒體西進大陸市場，跟大陸3家國營企業洽談生意。

凌濤質疑，鄭運鵬智對岸做生意時，與共產黨千絲萬縷關係是什麼？拿共產黨與大陸國營企業多少錢？過程中與多少大陸中央與地方高層見面往來？是否透過政商關係去賺easy money？當時有沒有大聲說出中華民國或矮化台灣？

凌濤揶揄，2008年時國民黨重返執政，兩岸恢復交流，當時民進黨正在谷底，鄭運鵬卻拋棄民進黨同志西進大陸大賺人民幣，還去廈門大學講課，怎麼現在為了政治利益馬上又喊抗中保台？鄭是投機政治人物，行事雙標。

鄭運鵬自稱該段過往是人生經歷一部分，有公開資訊可接受檢驗。凌濤反問，當時的鄭懂來電答鈴？有相關專業？還是只是當門神？

對鄭運鵬競辦政策平台召集人林飛帆解釋，鄭當時是民間商業公司，凌濤質疑，這是否就是默認鄭曾去對岸大賺人民幣，與3大國企有緊密商業關係？提醒林，鄭曾騙社會大眾說前新竹市長林智堅論文沒有抄襲，林不要又被詐騙集團騙了。