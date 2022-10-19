為迎接年度規模最大ITF台北國際旅展，長榮酒店搶先推出線上旅展超殺優惠商品，聯合住宿券下殺1.7折，聯合餐券最低7.3折，全台6家長榮酒店皆可使用。消費者憑住宿券可享五星豪華家庭套房、持餐券享雙人和牛吃到飽等多樣化的食宿優惠內容。長榮酒店線上旅展至11／20止，優惠倒數計時，不容錯過。

長榮酒店聯合住宿券祭出1.7折超大回饋，線上旅展專屬優惠價每張3999元，最多可省18001元，買3張再省600元。消費者持券可享台南酒店豪華客房一晚含2客早餐＋2客下午茶，或嘉義酒店豪華客房一晚含2客早餐＋2張飲料券，或基隆酒店海景客房、台中酒店標準樓層套房或豪華家庭房一晚含2客早餐，兌換台中酒店標準樓層套房加贈500元餐飲抵用券。

想全家來趟城市輕旅行者，也可選擇入住台北酒店享豪華家庭套房一晚，或是持2張券入住一晚礁溪酒店高級洋式客房，沉浸幸福溫泉時光。解封後就等這一波，現在入手正是時候。

不只人氣爆棚的住宿券，連年熱銷的長榮酒店聯合餐券，線上旅展也獨家優惠價每張1588元，適用全台6家酒店12間餐廳，讓您吃遍五星級海陸美食。

消費者持券可享基隆、台中、台南或礁溪酒店平日雙人自助餐吃到飽，喜愛特色套餐者，可選台北酒店的八珍玉食雙人餐、台中酒店吉祥套餐、或嘉義酒店的林聰明創意沙鍋料理雙人餐，也有台南酒店美國無骨牛小排／紐西蘭羊排等主菜4選1的「鐵板燒」，或「和牛吃到飽」礁溪酒店雙人自助火鍋可供選擇。想要品嚐香濃甜品，可於台中酒店兌換生乳捲5條，多重美味組合讓您一次滿足。