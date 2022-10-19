南投縣埔里鎮一名長期酗酒的46歲男子，離婚後與妹妹一家人同住，平時靠打零工混沌度日，由於他酗酒成性、屢勸不聽，與家人關係疏離，其妹妹發現他多日未外出，加上臥室飄出異味，開門察看才發現他病死在床上報案。警方相驗後指出，遺體已流出屍水，至少死亡3天以上。

據了解，46歲男子靠打零工維生，只要領到工資，立刻去去買酒喝，錢花光了才工作，由於他屢勸不聽，多年前其妻受不了離婚，前妻與兒子都遷居外地，他只好與妹妹一家人同住，因為酗酒問題與家人多次爭吵，所以與家人關係疏離。

報案人指出，哥哥因為酗酒，有心血管疾病及營養不良等病史，多次勸他戒酒不聽，總是以爭吵落幕，最後只好放任他，因為好多天沒有看到哥哥，加上房間內傳出異味，開門才發現哥哥已經陳屍床上報案。

警方獲報到現場相驗，發現男子遺體已流出屍水，推估至少死亡3天以上，由於遺體沒有明顯外傷，加上死者生前有心血管、營養不良等病史，初步認為男子可能飲酒導致身體出狀況暴斃，排除他殺。

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