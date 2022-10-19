高雄市都發局於19日上午舉辦「高雄市岡山區岡山段及陽明段都市更新事業公開徵求實施者案」招商座談會，現場邀請到產壽險業者、建商、建設公司、地產開發等業者共同參與討論，預計明年2月正式招商。高雄市副市長林欽榮表示，藉由新行政大樓提升服務效能，將舊址更新重建，活絡岡山商業機能。

岡山行政中心位處岡山商業發展密集區域，各機關建物都已逾40年，建物相當老舊，且附近腹地狹窄不易停車，因此都發局將岡山區岡山路段82-2地號等10筆土地及陽明段409地號等4筆土地都更，希望行政中心的擴大服務能夠提升服務效能。

林欽榮表示，本案將藉由新舊基地合併的方式，同時開發2個街區，行政中心的舊址部分將留在原址的岡山醫院，打造街角廣場及退縮人行道，更新後將以TOD（大眾運輸導向開發）串聯岡山商業街區、醫療社區、車站周邊區域，未來將由區公所、戶政事務所、地政事務所、消防隊等機關進駐。

都發局長吳文彥表示，舊址開發基地都更計畫變更已通過內政部都委會審議，未來將拓寬道路，提升道路容量與緩解交通問題，並提供0.3公頃的廣場兼停車場，引入共融式設施創造全齡環境，營造友善舒適的社區綠帶徒步區。

都發局表示，岡山新行政中心總面積約1公頃，全案藉由公辦都更的方式帶動民間投資者進駐開發。本次招商因應不斷上漲的營建物價做出措施，以實際市場面對的營建成本為考量，設計了多項契合市場現況的招商條件，確保都更的公益性指標能夠合理的推動。