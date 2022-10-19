冬季能源需求旺季來到，及俄烏戰爭引發的能源供應問題，降低對傳統能源的依賴，歐美在能源轉型上持續加速。除了大家熟悉的太陽能及風能外，儲能電池成長與綠氫趨勢更是推動能源轉型不可忽視的一環，富邦全球ESG綠色電力(00920)ETF經理人洪珮甄指出，歐美頒布2035年禁售燃油車，將驅動儲能電池成長。

美國紐約州長Kathy Hochul上月表示，將跟進8月加州所通過的規範，即2035年新車銷售將禁止純然油車。自今年6月歐洲議會通過2035年禁售燃油車後，美國多個地區逐步表示跟進，包含紐約州在加州之後共有17個州跟進，在聯邦政府規範之外各州欲訂下更嚴格的規範，均再度凸顯減碳、能源轉型的重要性與未來趨勢。

加州是美國最大的汽車市場，也是全球第10大汽車市場，若再加上17州的跟進將涵蓋美國1/3的汽車市場，屆時將有望驅動車用儲能電池的成長，同時達到減碳且有助於部分降低對原油需求的仰賴。儲能設備有助穩定再生能源的蓄電與供電，電池儲能市場更搭上電動車風潮迅速發展。預估2021年至2030年全電動車鋰電池年複合成長率達24%，中長期展望持續看佳。

而在儲能科技上，綠氫—即透過再生能源如太陽能、風電來產生的氫氣，則是未來的前瞻趨勢，不只亞馬遜於8月1日宣布投資美、歐兩大綠氫公司Electric Hydrogen和Sunfire，微軟創辦人比爾蓋茲也曾發文力捧綠氫技術，更在旗下設立的突破能源風險投資基金(Breakthrough Energy)有多項綠氫投資計畫。

洪珮甄進一步指出，由於綠氫生產主要來自方便取得的再生能源如太陽能與風力，以及水與電解槽，不需要額外原物料投入，據IEA國際能源署表示，氫能最大的優勢，就是有利於再生能源的有效儲存，能夠存放數周甚至數月且成本較低，更有助於能源轉型的推展與應付市場對於能源儲存的需求。而彭博能源財經也預測，2022年全球氫電解槽將爆炸性成長4倍。因此，於再生能源的發展趨勢上，在太陽能與風力之外，儲能科技的發展與氫能源的成長也是值得關注的重要項目，將有助於能源轉型與綠色電力產業的成長。

10月20日掛牌上市的富邦全球ESG綠色電力(00920)ETF鎖定五大綠電領域(「太陽能」、「風能」、「多元再生能源」、「電池及儲能科技」、「其他替代能源」)，兆元新商機已箭在弦上。