滙豐(台灣)商業銀行宣布與緯創簽訂價值達6200萬美元的永續發展表現連結貸款(Sustainability-Linked Loan)及永續發展表現連結貿易融資(Sustainability-Linked Loan for Trade)，以支持緯創推動永續發展目標。本次協議爲期2年，滙豐台灣將透過利率優惠的方式，協助加速緯創達成一系列ESG目標，其中設有3項核心指標，包括降低溫室氣體排放量、減少用水量以及廢棄物量。

滙豐台灣作爲該交易的承作銀行，針對緯創所屬的資訊科技產業特點，從貸款的制度框架、第三方評級機構的基準評估等方面，與緯創共同制定可行性的永續表現目標，並將對其永續發展表現的關鍵指標進行持續的跟進和報告。

滙豐(台灣)商業銀行企業暨金融同業處負責人中野泰直說明，綠色發展、低碳轉型是全球大勢所趨，此過程需要持續的資金投入；據估計1，全球每年需投資9.2兆美元，才能實現《巴黎協定》的氣候目標；而爲促進經濟社會低碳轉型，永續金融必須具備便利性、普惠性和多樣性的特徵，才能在解决金融問題的同時，更好地匹配不同類型的融資需求發揮綜效。

中野泰直舉例，本次融資方案為配合緯創的營運資金和貿易周期所需，結合永續發展表現連結貸款與貿易融資，將可支持緯創擴大其永續供應鏈網絡。他說，儘管永續金融近年迅速發展，但在應對ESG議題方面，只有單純的綠色項目並不足夠，產業在轉型中的作用也不可忽視，越來越多的企業以永續供應鏈為一個主要發展目標，更重視產品生命周期對環境和社會的影響，促進這些行業的轉型，對實現永續經濟發展及整體氣候目標同樣重要。

中野泰直解釋，近年來越來越多的企業樂意實踐ESG，他分析主要有三大原因：第一，企業開始在供應鏈管理上融入ESG考量因素；第二，企業瞭解到引入節能減碳設備可降低營運成本並提升員工效率；第三，永續經營能加速產品及服務的創新。他說，ESG舉措有助企業籌資，目前市場上有各式各樣的永續金融產品，吸引資金充裕的企業參與，令整個ESG生態圈蓬勃發展。

中野泰直觀察到，永續金融有兩大趨勢正在形成：大部份獲批借貸的企業是首次申請，反映更多公司願意作出新嘗試；以往永續貸款多用於單一用途，而現時貸款的用途越來越多元化且彈性。此次與緯創簽訂永續相關貸款與貿易融資，可滿足企業在特定項目以外發展更為廣泛綠色業務的需求，對於企業品牌和差異化地位都有幫助。