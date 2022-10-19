自助加油有價格較優惠吸引許多民眾使用，一名男網友日前騎機車去自助加油站加了78元的油，使用Apple Pay結帳，離開後卻收到2250元的交易通知，金額暴增28倍讓他超驚嚇，馬上騎回加油站詢問，最後真相揭曉，原來是使用金融卡自助加油會先圈存一定金額，等過3到5天加油站結帳請款時，就會變回78元，讓許多網友直呼長知識了。

原PO自助加油花了78元，卻收到2250元的交易通知，金額暴增28倍。(翻攝自我是永和人)

這名男網友臉書《我是永和人》指出，17日晚上9點騎車到加油站自助加油，因為下雨不方便拿信用卡，所以用手機Apple pay結帳，拿完收據離開加油站。

之後原PO到賣場購物，手機突然收到一筆2250元的Apple pay交易通知，寫著加油費用，他傻眼直呼「剛剛看加油機螢幕顯示80元，自助打折後78元阿」，隨即馬上騎回加油站問清楚。

原PO表示，加油站主管說不是他們的問題，是銀行預扣的金額，到時候會退刷，原PO無法接受「我在全台用信用卡加油，從來沒遇過這種情況」，銀行客服也打不進去，只好上網問其他網友們有沒有人遇過相同情況。

對此，有類似經驗的車主紛紛留言解答「台新2250經過，一開始也被這個預扣金嚇到，還打客服，結果虛驚一場」、「金融卡自助加油會圈存一定額度，所以我都用中油Pay」、「這是圈存金額，等過3到5天，加油站結帳請款的時候，就會是78元了」，讓許多網友大喊長知識了。

「圈存」是指銀行單方面先把部分資金扣住，是不能動用的錢，告訴帳戶持有人該筆資金已經不能動用外，也避免有人將該筆資金領出，常見於簽帳金融卡消費後、股市投資、金融卡刷自助加油服務時也會出現。