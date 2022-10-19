從演藝圈轉戰政壇的高金素梅已擔任立委20年，每屆都以超高票數連任，無黨籍的她擁有大批粉絲，也成藍白陣營積極拉攏對象。港媒評論分析，高金有一套自己特有的掃街拜票方式，比一般政治人物動作更慢、更講求與民眾的深度互動；她也擅長利用「短影片」，針對蔡政府缺失不斷發射攻擊，陸戰、空戰都有獨到戰術的她，有如一顆威力驚人的「小小核子彈」，帶給綠營極大威脅。

香港媒體《中評社》今（19）日評論指出，高金素梅18日陪國民黨桃園市長候選人張善政到平鎮忠貞市場掃街拜票，可以發現高金有一套自己的拜票方式，不僅動作更慢，也更重視與民眾的一對一互動及易忽略的小細節。例如陪張善政掃街時，有人抱怨沒有握到張的手，高金就趕緊來道歉，並一句句提醒要「11月26日挺善良」。

評論表示，高金素梅日前刊出，質詢數位發展部部長唐鳳的《失去初心，天才與魔鬼只是一線之隔》短片，迅速在網路上流傳；13日也刊出《1126挺善良！下架惡霸的民進黨》短片，目前已獲得超過5.5萬個讚、4300次分享，影響力極大。

句句嗆爆陳吉仲 高金素梅質詢戰力滿點│中視新聞 20190405

對此，評論表示，高金素梅無論陸戰、空戰都有自己的一套，陸戰方面，她動作慢、願意聆聽、注重常人易忽略的小細節；空戰方面，論點犀利、語調懇切，展現出高度的說服力。特有的陸海戰術，讓她就如同一顆「小小核子彈」，威力相當驚人，這點能從她質詢時，綠營高官包括行政院院長蘇貞昌等人，對她的態度可見一斑。