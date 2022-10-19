2018年擔任國小老師的劉姓男子，對一名就讀國小五年級的男童以鼓棒抽打頭、臉、小腿等部位之身體上折磨，辱罵、恫嚇，甚至抽打其生殖器，台北地方法院痛斥劉男毫無廉恥之心及悔過之意，犯後態度惡劣，依妨害幼童發育罪判處有期徒刑4年6月。可上訴。

目前擔任街頭藝人的劉男，2018年擔任國小音樂、聽覺藝術課老師，他在音樂教室內竟對10歲學童凌虐，男童曾有因不堪受虐向其母透露遭責罰情事，劉得知後反而更嚴重凌虐學童，以致學童不敢將實情完整告知父母。

男童長期處於身心受虐、孤立無援情況，2019年4月中旬起開始出現頭暈、腹痛與持續腹瀉等症狀，由父母先帶往醫院就診，之後男童在六年級上學期開學後即開始發生多次解離，除在課堂上或家中反覆暈厥外，過程中亦重現遭虐打時之肢體反應並不斷尖叫求饒。

男童最後無法正常就學與生活，醫院診治確診因受劉男的凌虐而罹患創傷後壓力症，合併解離、轉化症狀、焦慮及身心症狀迄今不癒，檢方將劉男起訴。

台北地院審理後認為，劉男犯後矢口否認犯行，無視學童業已罹患嚴重身心疾病，仍以「定時炸彈」、「構陷」等負面用語描述對方，毫無悔悟之心，犯後態度惡劣，判處4年6月徒刑。