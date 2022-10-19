2019年就讀國小5年級的男童，因遭劉姓男老師認為沒有依其指示做事，遭用鼓棒毆打頭及生殖器等，男童呼救、求饒，為自己沒有做好道歉，覺得自己被放棄、是廢物、爛人，他慘遭凌虐後寫給台北地方法院承審法官林虹翔、張敏玲及陳冠中的信，更讓人為他心疼。

男童親筆書寫給承審法官「法官叔叔、阿姨好，我是乙童，很抱歉因身體欠佳，解離發作、做噩夢，所以無法清楚、完整的到庭向您們解釋說明，還請見諒。離那件事發生已經過了4年，發病後過了3年，雖然我長高了，變更成熟了，但這件事總是深深地刻在腦中」

「我的耳中都是那時被劉先生辱罵的聲音，腦中都是被劉先生毆打的畫面，根本無法專心思考或上學，不能像其他同學一樣開心地生活，尤其每晚的解離次數有10次之多，每次解離都要將近10分鐘，解離時腦中都會浮現被打罵的畫面和那恐怖教室的場景，至今仍揮之不去」

男童說「我因為這場病已經不知道多久沒有睡過1次好覺了，即便生活偶爾會有一絲驚喜和快樂，但更多的卻是噩夢、可怕的畫面和聲音、發作解離等。最後謝謝您們花費許多時間和精力來審理此案，希望您們基於客觀立場詳細了解事情的經過後，做出合理的判決，為正義發聲，謝謝。」