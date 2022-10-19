新北市長侯友宜選舉辦公室昨批民進黨候選人林佳龍把虧損12億鉅額的台中花博掛嘴邊當政績，稱台中市長盧秀燕還在幫他「擦屁股」，對此林佳龍表示，這問題應該要問盧秀燕，因為盧秀燕接任之後才把花博改為免費入場，花博卡後來就沒有發給市民，囤積造成問題，當然該由她面對。

林佳龍今表示，他辦台中世界花卉博覽會，推動花博卡轉為市民卡，後來接任的盧秀燕改為免費入場，沒有辦法收費，所以這問題應該問盧秀燕，不是問他，「花博卡後來沒有發給市民了，所以囤了一些卡造成問題，這當然要由接任者去面對」。

林佳龍也針對新北歡樂耶誕城議題持續開炮，他說，耶誕城導致在地的板橋人對於交通、塞車，還有噪音、環境的影響很大，必須要聽人民的聲音，而新北有29個區、400萬人口，要推動的是「區區有盛會」，打造新北成為盛會的城市，應該1年4季、12個月大家都有活動，能夠吸引國際的觀光客。

林佳龍說，不需要去集中在一個地方，造成過度負荷，應該要分散，比如說溪北、溪南都有適合的場地，也不應該集中在同一個地方，可以做大、中、小型不同性質的活動，也可以做分類、分級，他以前在台中市長就是這樣做，所以就可以促進城鄉均衡發展，不會失衡。

林佳龍認為，辦過多活動的地方會抱怨，沒辦的地方也感覺到委屈，這個就是目前新北整個施政的問題，沒有跨域治理、解決城鄉差距，造成很多市民抱怨。