迫不及待想出國了嗎？為了回饋台東、金門、馬祖及澎湖居民，長榮航空直營旅行社「長汎假期」特別整合長榮集團資源，再度攜手長榮航空、立榮航空及在地旅行社，推出「買國外＋1元送國內」活動，同時享有國際航線的行李託運標準，就是要讓金馬澎台東居民省荷包輕鬆出國樂遊。

長汎假期發言人陳崇銘表示：「長汎假期結合了長榮航空、立榮航空以及和旅、金明生、普悠瑪、驫馬四間旅行社，提供輕省出國的在地化即時服務，一手包辦國內航線的訂位與費用，讓在地鄉親們出國更方便！」凡設籍台東、金門、馬祖、澎湖地區的民眾，即日起透過在地四間旅行社，報名長汎假期「買國外 ＋1元送國內」的指定國外團體旅遊產品，只要＋1元就送您立榮航空國內線來回機票；此外，行李重量也從國內線10公斤提高至國際航線標準重量，讓旅客在出國旅遊的同時，更可以放心購物。

長汎假期於2019年以長榮集團資源之整合優勢，推出深受好評的金馬澎地區居民「買國外＋1元送國內」活動，如今久候多時的國際旅遊再次恢復之時，回饋活動也同時展開，即日起再度推出的「買國外＋1元送國內」，除了回饋離島居民外，也將對象擴大至台東居民。

台東、金門、澎湖居民安排國外旅遊時，需要查詢購買配合國際航班時間的國內線機票，長汎假期明白民眾想飛的心早已迫不急待，卻又精打細算的想法，在產品設計時特別思考旅客的需求。

長汎假期精心挑選歐洲、東南亞、東北亞及澳洲等多項熱門國外旅遊行程，提供金馬澎及台東居民「買國外＋1元送國內」的優惠。即將到來的日本賞楓、戲雪季節，是許多人出國旅遊首選，長汎假期推出「東京紅葉狩5日」帶您前往關東賞楓名所高尾山、河口湖紅葉迴廊等地，欣賞大地織出的橘紅錦緞。

「北海道雪在燒5日」走進北海道雪國風情，享受療癒暖湯等行程，將讓久違日本的旅人身心滿足。後疫情時代自然健康生態之旅也逐漸成為旅遊趨勢，「森入泰國~帳篷酒店探秘5日」無購物站、六人成行一車一導的升級服務，入住「世界十大探險酒店」的綠光森林帳篷酒店，體驗不一樣的泰國秘境探索之旅。

歐洲行程則特別推薦「FUN遊五星奧捷10日」，帶您入住布拉格五星飯店，品味米其林餐廳，走訪捷克如詩如畫的童話美景，慢步莫札特故鄉奧地利，古典優雅的歐洲風情就如美妙旋律環繞身旁。