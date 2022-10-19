二信高中電機科學生研發的智慧插座，可以輕鬆在手機上控制電器的開關與節能。（二信高中提供／張志康基隆傳真）透過

基隆二信高中電機科學生黃韋華因為看到年邁阿公使用電器曾發生危險，找了3名同學一起研發智慧插座，讓阿公可以輕鬆控制家中電器。而他們的作品日前也獲得了今年「臺灣能—永續能源創意實作競賽」的銀牌。

二信高中電機科獲獎作品為自製的智慧插座，針對一般的插座進行改良並增加安全性，避免人們因為疏忽而造成各類電器火災的發生，災害發生時能夠提醒不知情的人們及時滅火與逃生，並且能夠透過App的遠端監控系統，警示用戶插座的用電情形，避免浪費電的情形，達到節能效果。

這項比賽是由教育部指導、國立科學工藝博物館及教育部主辦創意實作競賽，今年有全國71所各級學校的107隊、513名優秀選手進行角逐，基隆二信中學勇奪銀牌獎，抱回3萬元獎金。

參與這項作品研發的團隊鄭宇喬、黃韋華、陳允奇及李家宇，目前就讀二信高中電機科三年級，他們從高一就在黃韋華同學的邀請下，一起投入研發。黃韋華表示，他想為70幾歲年邁的阿公做出比較安全，而且可以讓阿公透過手機在床上即可操作的斷電系統。

黃韋華表示：為解決研發過程中所碰到的問題，包括程式設計、作品設計…等，翻遍了國內可以參考的資料，碰到仍然無法解決的問題，就進而翻找國外資料，藉此不斷精進作品。李家宇，他們運用物聯網概念，使智慧插座結合多項功能，利用手機搭配網路連結，即可輕鬆控制。

二信高中電機科劉兆祥主任表示，電機科的目標是培養學生帶著走的能力，今年派出電三忠班同學參加，他們克服各項考試的壓力與重擔，在導師的帶領下遠征高雄，拿到不錯的成績，為學校爭取榮譽，也體現技高生務實致用的特長。