年度最強回饋 滿千送百手刀搶買

宏匯廣場週年慶開紅盤，首11日滿3000元贈500元及聯名卡助威回饋最高17%，業績人流屢創開幕2年來單日紀錄。即日起至10月30日進入第二波衝刺，祭出全館(部份專櫃除外)當日累計滿3,000元贈300元，化妝品單筆滿2,000元加贈100元，國際精品/大家電/健康器材單筆滿10,000元贈1,000元，3C及指定專櫃單筆滿10,000元贈500元。本週推出平日限定「柴語錄披風毯」與假日限定「星宇航空浮雕玻璃杯」，預期蒐集熱潮即將暴動。另外全館消費滿5,000元有機會抽中新開幕的新北新莊凱悅嘉軒酒店－豪華客房三天兩夜20名、星宇航空台北-亞洲不限航點雙人來回機票10名，旅遊成真不是夢！。

冬初寢具熱銷 防雨抗濕添好物

宏匯廣場週年慶TRAVELER GORE-TEX防水外套女款，原價11,800元特價6,980元限量15件。（圖／TRAVELER提供）

宏匯廣場週年慶Philips抗敏清靜除濕機，原價25,888元特價11,997元限量30組。（圖／Philips提供）

宏匯廣場HOYACASA奧地利抗菌天絲兩用被四件組原價18,800元特價5,500元週年慶買一送一。（圖／HOYACASA提供）

連日大雨降溫明顯，長袖與厚感衣物業績成長顯著，女裝大衣、休閒機能服飾業績最為亮眼，寢具冬被及保暖小家電也有不少消費者選購，家電用品銷售以環境家電表現最佳，除濕、抗敏、空清複合功能機種大推。機能服飾用品如TRAVELER GORE-TEX防水外套女款，原價11,800元特價6,980元限量15件，墾趣MONTURA Arco多用後背包，原價3,580元特價3,000元限量10份都是近日消費者熱銷夯品。

涼意催動睡意，舒軟寢具入手最是時機HOYACASA奧地利抗菌天絲兩用被四件組原價18,800元特價5,500元週年慶買一送一。美地 in house夢特嬌蔓蔓葉羽羊毛被+蔓蔓葉羽萊賽爾纖維枕原價18,000元特價2,980元限量30組。TENDAYS DISCOVERY柔眠枕一對原價4,700元宏匯廣場獨家特價2,980元限量20組。

美食街美食加購22元 超市23大商品買1送1

宏匯廣場週年慶引進日本PABLO mini起司塔快閃限定店。（圖／PABLO提供）

美食22元加購，吃喝玩樂GO !! 7F集結22家餐廳推出最強週年慶套餐讓饕客吃遍全球美食，8家美食街指定套餐加購指定美食只要22元，B2伴手禮區多款甜點輕食加22元多一件，還有養生食品買二送一。週年慶集結13大各國輕食甜點快閃，有捲捲人生肉桂捲、亞尼克、PABLO mini起司塔、Niko bakery日香生吐司、里夫手指泡芙、香芋蛋糕、「草山包子」五色饅頭組、「憑嚐心」可麗露等絕對滿足甜點控味蕾。

週年慶怎能放下民生慾望！B2田倉超市全檔期單筆滿1000元贈100元，精選64款熱銷商品，祭出23大必買好物買1送1超值優惠，還有每日一物與每週好物，絕對搶到賺到，田倉超市還提供滿3,000元免運宅配到府，囤貨搶便宜免擔心提不動。即日起至10/30推出第二波滿額禮回饋，當日單筆消費滿2000元贈「Marukai蘋果汁」1000ml乙瓶；加入田倉超市官方LINE好友獨享「山元釀造赤/白味噌」500g乙盒買一送一。

傳說的元氣丼屋全台首店 週年慶吃遍全世界

宏匯廣場7F引進日本第一平價丼飯「傳說的元氣丼屋」全台首店。（圖／傳說的元氣丼屋提供）

此次宏匯廣場週年慶美食最大亮點為跨海邀請到日本第一平價丼飯「傳說的元氣丼屋(伝説のすた丼屋)」海外第四家首度來台，台灣一號店就在宏匯廣場首發，招牌人氣王「すた丼」擄獲一票丼控飯迷，消費者免飛日本就能吃到經典丼飯。

周末活動有吃有玩 IP粉絲歡樂齊聚

宏匯廣場週年慶與柴語錄合作佈置多處打卡景點，10/22-10/23舉辦明星人偶運動會、柴盟家族園遊會。（圖／宏匯廣場提供）

宏匯廣場週年慶新北獨家精彩活動不間斷! 即日起至10/23每日11:00起於1F東側入口有扭蛋轉轉樂，獎項有新北新莊凱悅嘉軒酒店主題客房、客房抵用券、星宇航空週邊商品等大獎。8F全台獨家日本虛擬實境體感設施「VR ZONE NEW TAIPEI」10/31前獨享兩人同行一人免費，星宇小舖新北獨家店10/29-10/30邀請星宇航空空服員親臨同樂，10/22-10/23現場拍照打卡即贈星宇航空品牌限量車輪餅，消費滿額還可兌換風味咖啡乙杯。10/22-10/23柴語錄明星人偶運動會、柴盟家族園遊會，以歡樂的氣氛引領顧客前來享受週年慶熱鬧氛圍。