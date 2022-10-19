高雄市左營區博愛路日前發生一起車禍，一輛動輒千萬的行動豪宅「勞斯萊斯」疑似未注意車前狀況，與前方停紅燈的March發生擦撞，消息在高雄當地臉書社團傳開，網友們紛紛替前方車主歡呼，「March可以長大變Macan了」。

「勞斯萊斯」疑似未注意車前狀況，與前方停紅燈的March發生擦撞。(翻攝臉書高雄大小事)

一名網友在臉書社團「高雄大小事」貼文表示，日前博愛路上發生一起車禍，「有勞斯萊斯撞到老March」，從下方留言處的車禍影片可以看到，一輛勞斯萊斯與前方小轎車擦撞而停留在路邊，疑似車主正在拍照存證。

警方表示，該起車禍發生在17日傍晚17時51分，地點位於博愛三路與至真路口，初步研判，當時勞斯萊斯因未注意車前狀況，不慎與前方停紅燈的March發生輕微擦撞，所幸無人受傷，雙方並未酒駕，後續由員警依規定受理。

貼文曝光後引發當地網友們熱議，紛紛替前方March車主鬆一口氣，「瑪曲：還好是你撞我，要是我撞你的話全家的腎加一加還不夠用…」、「March可以長大變Macan了」、「勞的水箱罩，都可以買一台這Nissan了」、「哇！撩大了，好野人」、「可以變新車了」。