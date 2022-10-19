高雄市政府農業局主辦的「神農市集」，將在本週末（10/22~23）盛大登場，為展現南台灣第一級產業的百味魅力，本場次集結全高雄區域在地化深耕優質小農與中南部地區優選農園，創造南部規模最大、品質最高的新型態農產品展售會；除此之外也邀請到帕莎蒂娜國際餐飲主廚，教導大家如何運用現場販售的食材料理出高檔西式餐點，還有街頭藝人表演、試吃展售會、滿額好禮贈等多項活動。

三章一Q履歷追溯把關 神農市集新鮮採買安心購│高雄

三章一Q履歷追溯把關 神農市集新鮮採買安心購│高雄

農業局表示，神農市集已辦理多年，每位小農來擺攤的入場券都是經過臺灣優良農產品標章、有機農產品標章、產銷履歷農產品標章及生產追溯 QR Code的三章一Q的農特產品專業認證及追溯履歷，嚴格的品質控管，只為了讓民眾買得新鮮、買得安心，除了當季新鮮蔬果外，也有多樣化的果醋、果乾、真空包漁獲、蔬食糕點，還有原住民特色山產、木鱉果等平常不易見到的少見作物，讓民眾在採購之餘也能夠與小農多多交流，獲取不同的農業新知。

本場活動特別邀請到帕莎蒂娜國際餐飲主廚，要教大家如何用現場隨手可得的當季農產料理出創意西餐，並加入法式甜點元素，給民眾高貴不貴的小驚喜。此外，田寮區農會與高雄市養雞協會連袂辦理推廣活動，要為民眾介紹各種蜂蜜知識，以及雞生蛋、蛋生雞的畜產秘辛；展售期間也有多組不同風格的街頭藝人演出，用音樂、表演陪伴民眾一同渡過週末時光，還有能免費品嘗季節好料，邀請民眾一同試吃最鮮美的農產饗宴。農業局表示：為回饋民眾多年來的支持，現場舉辦滿額集點贈好禮活動，只要達到消費門檻，就可以將精選好物帶回家。

關於交通訊息，民眾可搭乘捷運至凹子底站 4 號出口，或乘坐接駁公車：紅 32 路公車、 明誠幹線 (紅 33)、 168 環狀幹線直達前往，更多活動詳可以上「高通通-高雄Super Go-高雄市政府農業局」官方粉絲專頁https://www.facebook.com/KSSG12查詢。