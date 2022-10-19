南韓高人氣女團BLACKPINK在經歷兩年空窗期後回歸樂壇，近日更是展開世界巡迴演唱會，於15、16日在首爾盛大開唱。台灣男團C.T.O也飛往當地朝聖，其中成員宇慶事後更在Instagram上曬出18秒Jennie對鏡頭嗨唱的影片，讓他難掩興奮寫下「此生無憾了。」

男團C.T.O的成員宇慶16日在Instagram上曬出一段短短18秒的影片，只見影片中他拿著手機，將鏡頭對著舞台自拍，而舞台上的BLACKPINK正在演唱歌曲《STAY》，輪到Jennie演唱時，她先是對著台下粉絲甜笑揮手，隨後正眼對到宇慶的鏡頭，只見她開心比耶後，下一秒竟開始對著鏡頭飆唱RAP。不到1分鐘的影片充斥著滿滿粉絲福利，讓宇慶感動寫下「這影片此生無憾了吧！！太扯了。」

影片一出，不只宇慶追星成功，在影片底下還吸引許多網友們爭相留下羨慕又妒忌的留言，直呼「這影片夠你拽個幾年了」、「太讚了，追星成功」、「有生之年我也想同框一次」、「竟然是追星成功人士」、「太扯了吧。」

對此，宇慶也在IG上曬出該則影片已經突破1千萬的播放量的限時動態，並直呼從來沒見過這麼高的數字。然而，他也表示希望大家除了看影片欣賞Jennie外，也能多加關注他們的推出的作品，大力宣傳自己也是個會歌舞唱跳的偶像。