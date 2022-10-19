傑昇通信統整最新市調機構針對台灣9月手機銷售出具最新數據，9月整體台灣市場手機銷售衝上45.2萬支，相較8月大增約11萬支，且由於集中在旗艦機款上，故單月整體銷售額更是成長達91%，蘋果堪稱最大功臣，9月單機銷量排行前20款中，光是蘋果就一口氣搶下8席，且前4名都是蘋果手機，佔據1~4名的分別為Apple iPhone 14 Pro Max(256GB)、iPhone 14 Pro(256GB)、iPhone 13(128GB)以及iPhone 14(128GB)。

根據資料顯示，9月台灣智慧型手機銷售量排行前20名中，就有高達8席由蘋果搶下，包括前三名的Apple iPhone 14 Pro Max(256GB)、iPhone 14 Pro(256GB)以及iPhone 13(128GB)，第4名更是相對不被市場看好的iPhone 14(128GB)，此外，還有iPhone 14 Pro(128GB)、iPhone 14(256GB)拿下第6名與地7名，iPhone 14 Pro Max(128GB)與iPhone 13 Pro(128GB)則分別為第11名與第19名。

除蘋果一口氣拿下8個席次外，三星也力拚7款上榜，其中，Galaxy A53(256GB)拿下第5名，而最新旗艦摺疊Galaxy Z Flip4 256GB則是驚險入榜，位居第20名。